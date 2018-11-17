Huawei хочет обойти Samsung к 2020 году

Китайский производитель Huawei Technologies намерен к 2020 году обогнать южнокорейского конкурента Samsung по объему продаж смартфонов в мире. Об этом заявил один из руководителей Huawei Ричард Ю 16 ноября.

«В следующем году мы максимально приблизимся к первому месту (по объему продаж. — Ред.), возможно, окажемся на одном уровне с Samsung. И по меньшей мере через год, в 2020 году, возможно, у нас будет шанс стать первыми», — заявил глава компании телеканалу CNBC.

Отмечается, что во втором квартале текущего года китайский производитель уже обошел по данному показателю компанию Apple. В этот период было продано 54 млн смартфонов, что на 41% больше, чем годом ранее.

В 2017 году Huawei реализовано более 151,3 млн гаджетов, показатель Samsung — 317,3 млн, Apple — 215,8 млн устройств, сообщает ТАСС.

7 ноября Samsung представил прототип смартфона с гибким экраном Infinity Flex, благодаря которому устройство можно использовать как телефон и как планшет.

Через несколько дней Huawei зарегистрировал патент на смартфоны с отверстием в дисплее. Предполагается, что в отверстии будет расположен динамик, датчики и фронтальная камера.