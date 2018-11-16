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В России начались продажи Samsung Galaxy A9 с четырьмя камерами

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Фото: samsung.com
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Продажи смартфона Samsung Galaxy A9 с четырьмя встроенными камерами стартовали в России.

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Как пишет «РИА Новости», каждая из камер обладает разными параметрами, которые позволяют пользователям выбрать один из 19 режимов съемки: еда, портрет, цветы, интерьер, животные, пейзаж, зелень, деревья, небо, горы, пляж, закат и рассвет, побережье, улица, ночь, водопад, снег, птицы, текст. Помимо этого, телефон способен распознавать дефекты на снимках, если они получились засвеченными или размытыми, а также определять кадры с закрытыми глазами.

Первый объектив представляет собой широкоугольную камеру с разрешением 8 мегапикселей, второй — телеобъектив с разрешением 10 мегапикселей и двукратным оптическим зумом. Основная камера устройства обладает разрешением 24 мегапикселя. Кроме того, A9 дополнен портретной камерой на 5 мегапикселей с функцией «живой фокус».

В Galaxy A9 встроен FHD+ Super Amoled дисплей диагональю 6,3 дюйма, а также 8-ядерный процессор и 6 гигабайт оперативной памяти. Средняя стоимость смартфона составляет 37,5 тыс. рублей.

Кроме того, в ноябре Xiaomi представила в России смартфон Mi 8 Pro, который стал самым дорогим в линейке. Гаджет оценивается в 40 тыс. рублей.

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