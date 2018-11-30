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Samsung представил телевизор с искусственным интеллектом

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Фото: TASS/ZUMA/Shan Yuqi
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Южнокорейская компания Samsung представила в Москве «телевизор будущего» QLED 8K, который использует технологию искусственного интеллекта.

Как пишет «РИА Новости», QLED-телевизор отличается самым точным из существующих разрешений экрана, что позволяет смотреть практически любые фильмы и сериалы в высоком качестве благодаря технологии 8K AI Upscaling.

Процессор Samsung Quantum Processor 8K способен распознавать контент любого качества и автоматически улучшать качество изображения до уровня 8K.

Кроме передачи максимально живой и детализированной картинки технология AI Upscaling включает в себя функцию улучшения звука.

Пока Samsung QLED 8K появится в российских магазинах в двух вариантах: с диагональю 75 и 95 дюймов. В 2019 году модельный ряд пополнится телевизорами других диагоналей.

22 октября сообщалось, что в Сеть просочились фото с возможным изображением флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+, презентация которого намечена на февраль 2019 года.

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