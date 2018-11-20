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«Ростелеком» планирует развивать сети 5G вместе с «Мегафоном» и «Ростехом»

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Фото: ТАСС/Ведомости/Сергей Портер
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Оператор связи «МегаФон», а также компании «Ростелеком» и «Ростех» ведут переговоры о создании единой инфраструктуры для оператора сетей 5G в России. Об этом сообщил «Коммерсантъ» во вторник, 20 ноября.

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В настоящий момент переговоры находятся на стадии подписания документов. Они будут готовы либо в декабре 2018 года, либо в начале 2019 года, заявили изданию. Запуск нового предприятия ожидается в марте.

Отмечается, что сроки реализации проекта зависят от решения «Ростелекома» об увеличении доли в Tele2. Также время понадобится для согласований с Минкомсвязи и ФАС.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил о планах создать государственный эталон для мобильной связи пятого поколения 5G в 2019 году. Он отметил, что модернизацию образца стандартов объемов передаваемой информации проводят сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

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