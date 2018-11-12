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Государственный эталон для сетей 5G в России появится в 2019 году

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Фото: TASS/DPA/Oliver Berg
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Росстандарт завершит разработку государственного эталона для мобильной связи пятого поколения 5G в 2019 году. Об этом 12 ноября сообщил руководитель ведомства Алексей Абрамов.

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«Мы уже приступили к работам по модернизации государственного первичного эталона единиц объемов передаваемой цифровой информации по каналам интернета и телефонии. <...> В следующем году эту работу закончим», — цитирует его «РИА Новости».

Абрамов пояснил, что модернизацию эталона проводят специалисты подведомственного Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).

Кроме того, собеседник агентства отметил, что эксперты ожидают рост скорости передачи данных в мобильных сетях связи 5G в 100 раз в течение ближайших пяти лет в России. При этом ведомство располагает необходимым оборудованием, которое может контролировать передачу информации и на скоростях до 25 гигабит в секунду. Абрамов отметил, что такие решения можно будет использовать при большом развертывании сетей 5G.

Ранее эксперты Ассоциации GSMA подсчитали, что к 2025 году до 80% населения России будет использовать стандарт связи пятого поколения 5G.

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