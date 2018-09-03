5G придет в кварталы реновации в 2022 году

Массовое внедрение услуг и сетей мобильной связи 5G в столичных кварталах реновации планируется начать в 2022 году. К этому моменту город должен подготовить всю необходимую базовую инфраструктуру, сообщили «Известиям» в пресс-службе московского департамента информационных технологий (ДИТ). Ведомство уже сформировало требования к проектировщикам и застройщикам. Благодаря этой технологии жителей смогут обеспечить сверхбыстрым и стабильным интернетом, а операторы связи избавятся от необходимости инвестировать в устаревающие технологии.

Широкое внедрение технологии 5G в Москве, в том числе в кварталах реновации, должно начаться через четыре года, рассказали «Известиям» в правительстве столицы.

— Департамент информационных технологий сформировал требования к проектировщикам и застройщикам по оснащению новых районов и домов системами электропитания и оптическими линиями, необходимыми для дальнейшего быстрого развертывания операторами сетей связи 5G, — сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Ожидается, что сети пятого поколения начнут активно внедрять после законодательного урегулирования вопросов, связанных с 5G, указали в ДИТе. Многое будет зависеть и от мер стимулирования операторов связи по развитию инноваций в стране.

— Для жителей кварталов реноваций эта технология даст новый интернет с беспрецедентной скоростью передачи данных по сети примерно до десятков мбит/с, когда речь идет о десятках тысяч пользователей одновременно, и до 1 гбит/с, если говорить о нескольких ближайших этажах, — отметил генеральный директор мессенджера Dialog Никита Голдсмит.

Такой интернет в десятки раз быстрее действующих сетей LTE. Он дает мощный импульс к применению интернета вещей: интеллектуального обмена данными между бытовой техникой и смартфоном или компьютером. Это комфортно, удобно и безопасно для потребителя. Интернет вещей может сэкономить до 30–40% коммунальных расходов на один дом. Например, умные счетчики контроля устраняют необходимость в поверках, сообщают об авариях, перерасходе ресурсов. Одним из вариантов применений 5G в доме может также стать «умный» домофон, транслирующий картинку напрямую в полицию.

Когда микрорайоны обновляют, правильнее внедрять прогрессивную технологию связи, которая очень сильно увеличивает емкость сети, считает партнер консалтинговой компании Cushman & Wakefield Денис Соколов. Это позволяет подключить в несколько раз больше устройств к базовым станциям. Пользователи при этом получат стабильное обслуживание без перебоев.

— На мощностях 4G реализовать перспективные технологии «умных» домов, беспилотных автомобилей, телемедицины, практически невозможно. Как минимум из-за недостаточной стабильности и пропускной способности сети. А по факту также из-за того, что на порядки повысится плотность устройств на километр площади города, — подчеркнул аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Сети пятого поколения стоят на порядок дороже, чем предыдущие версии. По словам эксперта, одна только кабельная канализация обойдется в десятки миллиардов рублей.

В 2020-х годах, скорее всего, произойдет отказ от технологии 3G как ресурсоемкой технологии, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме». Как быстро произойдет модернизация сетей, зависит только от капиталовложений. Соответственно, скорее всего, сети 5G начнут развитие с крупных мегаполисов, где чрезвычайно высокая концентрация людей, устройств и машин. Либо в качестве альтернативы проводным и оптическим технологиям сети 5G начнут развиваться с малонаселенных регионов, где трудно решать вопрос «последней мили» проводами или оптикой, предположили в «Ростелекоме».

В ходе ПМЭФ-2018 мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков подписали соглашение о взаимодействии для развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий. В рамках этого соглашения планируется, что пилотные сети 5G будут развернуты в Москве в 2019 году.

Столичная реновация ветхих пятиэтажек — крупнейшая городская программа по обновлению жилой застройки в стране. Она предполагает ликвидацию хрущевок и строительство на их месте нового жилья. В программу реновации включен 5171 дом, где живет около 1 млн человек. Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин ранее сообщал, что сейчас власти Москвы утвердили 256 стартовых площадок под новое строительство, на них планируют возвести 3,8 млн кв. м недвижимости.