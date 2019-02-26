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Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит с Дональдом Трампом

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Фото: REUTERS/Nhan Sang
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на поезде ранним утром 26 февраля. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

Поезд прибыл на станцию Донг-Данг в провинции Лонг-Сон. По прибытии Ким Чен Ын пересел на автомобиль и отправился по направлению к вьетнамской столице Ханою. Ему предстоит проехать около 170 км, путь займет у лидера несколько часов.

Лидеры США и КНДР намерены провести двустороннюю встречу 27–28 февраля в Ханое. 24 февраля стало известно, что перед саммитом будут готовить бургеры Durty Donald и «Ким Чен Ням».

25 февраля австралийский актер Говард Экс вместе с коллегой Расселом Уайтом сыграли лидеров КНДР и США: Ким Чен Ына и Дональда Трампа перед Ханойским оперным театром, проведя «поддельный саммит». В результате Экса депортировали из страны в Гонконг.

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