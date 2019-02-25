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Изображавшего Ким Чен Ына актера депортировали из Вьетнама

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Фото: Global Look Press/Julie Woodhouse
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Сыгравшего лидера КНДР Ким Чен Ына актера Говарда Экса депортировали из Вьетнама в Гонконг. Об этом сообщил телеканал Channel News Asia.

По данным СМИ, австралийский актер Говард Экс вместе с коллегой Расселом Уайтом сыграли лидеров КНДР и США: Ким Чен Ына и Дональда Трампа перед Ханойским оперным театром, проведя «поддельный саммит».

После освещения этого события в СМИ вьетнамская полиция вызвала Экса на допрос, после чего уведомила его о депортации в Гонконг, где он проживает, сообщает телеканал «360». По словам полицейских, виза Экса была недействительна. Сам артист убежден, что истинная причина его депортации кроется в его внешности и сходстве с Ким Чен Ыном. Актеру Уайту разрешили остаться во Вьетнаме, но запретили появляться на публике в образе президента США.

«У северокорейцев нет чувства юмора. Сатира — мощное оружие против любой диктатуры», — цитирует слова Экса «Газета.ру».

Лидеры США и КНДР намерены провести двустороннюю встречу 27–28 февраля в Ханое. 24 февраля стало известно, что перед саммитом в Ханое будут готовить бургеры Durty Donald и «Ким Чен Ням».

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