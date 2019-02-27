Трамп назвал честью встречу с Ким Чен Ыном

Во вьетнамской столице Ханое в среду, 27 февраля, стартовал саммит с участием американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Перед началом мероприятия президент США заявил журналистам, что для него честь — находиться рядом с главой КНДР, и выразил надежду на то, что встреча пройдет успешно.

Ким Чен Ын, в свою очередь, сообщил, что Трамп проявил мужество, приняв участие во втором саммите. По его словам, подготовка встречи потребовала больших усилий и много терпения для того, чтобы преодолеть разногласия сторон.

«Надеюсь, что мы можем достичь результата, который будут приветствовать всё. Я уверен, что мы это можем сделать», — сказал он, цитирует «РИА Новости».

В столице Вьетнама 27–28 февраля проходит уже второй саммит лидеров США и Северной Кореи. Сначала политики проведут 20-минутную беседу один на один, а после этого они продолжат переговоры за ужином.

Первый саммит глав двух государств прошел в Сингапуре летом 2018 года. По итогам переговоров они подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.