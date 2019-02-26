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Трамп побеседует с Ким Чен Ыном один на один

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Фото: Anthony Wallace/Pool via Reuters
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Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в среду, 27 февраля, продлится около двух часов, 20 минут они будут беседовать один на один, следует из распространенного Белым домом во вторник графика главы американского государства.

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Согласно этим данным, закрытая встреча двух лидеров начнется в 18:40 (14:40 мск) и завершится в 19:00 (15:00 мск). После этого они продолжат переговоры за ужином, передает ТАСС.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут свою вторую встречу в столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля. Саммит состоится в люксовом отеле Sofitel Legend Metropole. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что главы двух государств сначала встретятся за ужином в среду, на следующий день они начнут развернутые переговоры.

Лидер Северной Кореи прибыл во Вьетнам на поезде ранним утром 26 февраля, он остановился в отеле Melia Hanoi в центре вьетнамской столицы.

Первый саммит с участием глав двух государств состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США.

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