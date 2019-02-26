Трамп побеседует с Ким Чен Ыном один на один

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в среду, 27 февраля, продлится около двух часов, 20 минут они будут беседовать один на один, следует из распространенного Белым домом во вторник графика главы американского государства.

Согласно этим данным, закрытая встреча двух лидеров начнется в 18:40 (14:40 мск) и завершится в 19:00 (15:00 мск). После этого они продолжат переговоры за ужином, передает ТАСС.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут свою вторую встречу в столице Вьетнама Ханое 27–28 февраля. Саммит состоится в люксовом отеле Sofitel Legend Metropole. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что главы двух государств сначала встретятся за ужином в среду, на следующий день они начнут развернутые переговоры.

Лидер Северной Кореи прибыл во Вьетнам на поезде ранним утром 26 февраля, он остановился в отеле Melia Hanoi в центре вьетнамской столицы.

Первый саммит с участием глав двух государств состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США.