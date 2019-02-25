Экс-сотрудница штаба Трампа подала на него в суд за поцелуй

Бывшая сотрудница избирательного штаба президента США Дональда Трампа подала на него в суд.

Алва Джонсон, которой сейчас 43 года, утверждает, что Трамп в августе 2016 года поцеловал ее без согласия в присутствии небольшой группы советников перед началом предвыборного митинга во Флориде, передает «Газета.ру».

По версии Джонсон, Трамп схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы, но ей удалось увернуться. Поцелуй получился неловким и пришелся на угол ее рта.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отвергла данные Джонсон. «Этого никогда не происходило, и это напрямую противоречит показаниям многочисленных очевидцев эпизода», — говорится в заявлении представителя президента США.

9 марта 2018 года бывшая порноактриса Стефани Клиффорд заявила, что более 10 лет назад состояла в интимной связи с американским лидером.

20 марта суд отказал адвокатам президента США в прошении отклонить иск участницы популярного телешоу «Ученик», ведущим которого был Трамп, Саммер Зервос, которая обвинила главу Белого дома в домогательствах.

3 октября Трамп назвал «страшными временами» для молодых мужчин Америки ситуацию с движением MeToo, в рамках которого женщины открыто заявляют о пережитых сексуальных домогательствах и выдвигают обвинения против обидчиков.