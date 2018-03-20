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Юрист Трампа отрицает свои угрозы в адрес экс-порноактрисе

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patrick Fallon
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Юрисконсульт президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отрицает угрозы в адрес бывшей порноактрисы и стриптизерши Стефани Клиффорд, заявившей, что она состояла в интимной связи с американским лидером.

«На самом деле я никогда с ней не говорил, я никогда не отправлял ей электронных писем, я никогда не встречался с ней, никогда не отправлял ей текстовых сообщений», – цитирует его ТАСС.

Коэн в январе заявил, что выплатил порноактрисе Клиффорд, которая утверждала, что вступала в интимную связь с  Трампом более 10 лет назад, $130 тыс. из личных средств.

17 января сообщалось, что денежные средства Клиффорд получила за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 году.

9 марта стало известно, что Коэн, пытаясь замять скандал с Клиффорд, писал ей с корпоративной почты.

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