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Подавшей на Трампа в суд порноактрисе угрожают физической расправой

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patrick Fallon
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Подавшая на президента США Дональда Трампа в суд экс-порноактриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, получает угрозы в свой адрес. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее адвоката Майкла Авенатти.

На вопрос журналистки телеканала, получала ли Клиффорд угрозы физической расправы, адвокат ответил утвердительно, пишет «Газета.ру».

Он не уточнил, кто именно угрожал женщине, но заявил, что ее заставляли не рассказывать о том, что она знала о Трампе. Также неизвестно  обращалась ли бывшая порноактриса в полицию.

Конкретные детали произошедшего женщина намерена рассказать в интервью телекомпании CBS, которое выйдет в марте 2018 года, отмечает ТАСС.

17 января сообщалось, что Клиффорд получила денежные средства за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 году.

Юрисконсульт президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, пытаясь замять скандал с экс-порноактрисой Стефани Клиффорд, писал ей с корпоративной почты. 

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