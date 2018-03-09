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Юрист Трампа переписывался с экс-порноактрисой с корпоративной почты

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Юрисконсульт президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, пытаясь замять скандал с экс-порноактрисой Стефани Клиффорд, писал ей с корпоративной почты. Об этом сообщил Эн-би-си в пятницу, 9 марта.

Коэн заявлял, что он действовал от собственного лица, но при этом он использовал корпоративный электронный почтовый ящик компании Trump Organization, сообщает ТАСС.

Коэн заявил, что выплатил порноактрисе Клиффорд, которая утверждала, что вступала в интимную связь с  Трампом более 10 лет назад, $130 тыс. из личных средств.

Впервые информация об этом платеже появилась в газете The Wall Street Journal в конце января.

17 января сообщалось, что денежные средства Клиффорд получила за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 году.

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