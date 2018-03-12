Порноактриса готова вернуть полученные за молчание о связи с Трампом деньги

Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, заявила, что готова вернуть президенту США Дональду Трампу деньги, которые она получила за неразглашение информации об их отношениях.

Клиффорд передала адвокатам американского лидера письмо, в котором говорится, что она готова перевести $130 тыс. на счет Трампа до 16 марта.

После перевода порноактриса получит право рассказывать о связи с президентом США, а также публиковать текстовые сообщения, фотографии и видеоматериалы, касающиеся их отношений, не боясь, что она будет привлечена к ответственности, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Впервые информация о связи Сторми Дэниелс и Дональда Трампа появилась в январе 2018 года. Изначально сама порноактриса отрицала связь с миллиардером, однако в марте текущего года обратилась в суд с просьбой признать соглашение, обязывающее сохранить в тайне историю об отношениях с президентом, недействительным.