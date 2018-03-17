Адвокат Трампа подал в суд на порноактрису Дэниелс

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на порноактрису Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) за разглашение информации о ее отношениях с американским лидером.

По данным газеты Washington Post, Коэн при помощи созданной им организации с ограниченной ответственностью заключил с актрисой соглашение о неразглашении. В иске адвокат потребовал от Клиффорд возместить убытки в размере $20 млн.

В середине января этого года в СМИ появилась информация, что Клиффорд получила денежные средства за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 году. Коэн, пытаясь замять скандал с экс-порноактрисой Стефани Клиффорд, писал ей с корпоративной почты.