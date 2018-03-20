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Суд отказал Трампу в прошении отклонить иск обвинившей его женщины

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Суд в Нью-Йорке отказал адвокатам президента США Дональда Трампа в прошении отклонить иск американки Саммер Зервос, обвинившей главу Белого дома в домогательствах. Об этом стало известно во вторник, 20 марта.

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Адвокаты заявили, что Трамп имеет иммунитет к гражданским искам на уровне штатов.

«Никто не может быть выше закона», — цитирует ТАСС судью Дженнифер Шехтер.

Таким образом, процесс продолжится. Зервос была участницей популярного телешоу «Ученик» (The Apprentice), ведущим которого был Трамп. В октябре 2016 года Зервос выступила с утверждением, что Трамп домогался ее в 2006 году.

9 марта бывшая порноактриса Стефани Клиффорд заявила, что более 10 лет назад состояла в интимной связи с американским лидером.

В декабре большинство американцев поддержали отставку Трампа после обвинений национального лидера в непристойном сексуальном поведении. Такое мнение разделяет 59% женщин и 41% мужчин из принявших участие в опросе исследовательского центра Quinnipiac.

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