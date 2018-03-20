Модель Playboy просит суд разрешить рассказать о связи с Трампом

Модель журнала Playboy Карен Макдугал намерена рассказать о своей интимной связи с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее прошение девушка направила в суд, сообщает «РИА Новости».

Сообщается, что дружественное Трампу издание National Enquirer заплатило модели около $150 тыс. за неразглашение информации. Теперь Макдугал требует признать данное обязательство недействительным.

Как ранее заявляла модель, с будущим главой Белого дома она познакомилась на вечеринке в особняке Playboy в 2006 году. Позже они встретились вдвоем в отдельном бунгало отеля в Беверли-Хиллз.

Историю своего романа с Трампом девушка изложила в шестистраничном рукописном документе, который друг модели Джон Кроуфорд передал в редакцию Playboy.

9 марта бывшая порноактриса Стефани Клиффорд также заявила, что более 10 лет назад состояла в интимной связи с американским лидером. За сокрытие этого факта адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил девушке $130 тыс.