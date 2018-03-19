Звезда «Секса в большом городе» выдвинулась на пост губернатора Нью-Йорка

Американская актриса Синтия Никсон, наиболее известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе», объявила о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка.

«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я объявляю о выдвижении в губернаторы. Присоединяйтесь к нам», –– написала Никсон в своем аккаунте в Twitter.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.

Ранее актриса неоднократно критиковала действующего губернатора Эндрю Куомо, слухи о том, что актриса может составить ему конкуренцию на будущих выборах, появились еще в 2017 году. Никсон намерена выдвигаться от Демократической партии США.

Согласно последним опросам, за действующего губернатора готовы проголосовать порядка 66% избирателей, поддерживающих демократов, за Никсон голоса намерены отдать 19%.

Праймериз, на которых определится кандидат от партии, пройдут в сентябре. Сами выборы губернатора Нью-Йорка состоятся 6 ноября 2018 года.

51-летняя Синтия Никсон является двукратным обладателем премии «Тони» за свою актерскую работу в театре. Широкую известность она получила после роли Миранды в популяном сериале «Секс в большом городе».

Также актриса отстаивает права представителей ЛГБТ и сама состоит в браке с активисткой Кристин Марионони.

В февраля стало известно, что актриса «Секс в большом городе» Ким Кэтролл требует от коллеги по киноцеху Сары Джессики Паркер оставить ее в покое.