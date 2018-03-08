Губернатор и мэр Нью-Йорка пошутили о вмешательстве РФ в промежуточные выборы

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и мэр одноименного города Билл де Блазио обменялись шутками по поводу приписываемых Москве планов вмешаться в промежуточные выборы в США.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Куомо во время телеконференции 7 марта спросили, усматривает ли он чьи-то происки в том, что звезда телесериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон намерена в сентябре побороться с ним за пост губернатора на первичных выборах (праймериз) Демократической партии.

Никсон — сторонник и подруга де Блазио, СМИ однозначно называли ее политические амбиции делом рук мэра.

«Я думаю, что это, вероятно, либо мэр Нью-Йорка, либо Владимир Путин», — ответил губернатор, громко рассмеявшись.

Он добавил, что предоставляет «великим следователям-журналистам возможность самим проверить факты и разнюхать правду».

Де Блазио, в свою очередь, высоко отозвался об активной жизненной позиции Никсон и иронично ответил на шутку Куомо о вмешательстве извне в промежуточные выборы.

«Я считаю важным, чтобы вы [журналисты] позвонили непосредственно Владимиру Путину и поинтересовались у него самого», — заявил мэр Нью-Йорка.

На промежуточных выборах 6 ноября в США будут переизбираться 34 сенатора, все 435 членов палаты представителей, а также 39 губернаторов штатов и территорий.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились сразу после проигрыша представителя Демократической партии Хиллари Клинтон и победы республиканца Дональда Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств.