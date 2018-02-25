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Трамп осудил бездействие Обамы при попытках вмешательства в выборы

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Президент США Дональд Трамп заявил, что предыдущий американский лидер Барак Обама знал о том, что в избирательные процессы могут вмешиваться другие страны, но не предпринял никаких действий. Об этом действующий глава Соединенных Штатов сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Обама был президентом во время всей этой истории с вмешательством, или, как бы вы там это назвали, с россиянами и, возможно, с другими», — приводит его слова ТАСС.

При этом Дональд Трамп отметил, что Барак Обама был осведомлен о подобном сценарии. «Он был предупрежден и ничего не сделал. Это еще хуже», — заключил американский лидер.

О бездействии предыдущего президента США при попытках других стран вмешаться в президентские выборы 2016 года республиканец уже писал в Twitter. В Кремле неоднократно заявляли, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы о вмешательстве в выборы являются бездоказательными.

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