Трамп осудил бездействие Обамы при попытках вмешательства в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что предыдущий американский лидер Барак Обама знал о том, что в избирательные процессы могут вмешиваться другие страны, но не предпринял никаких действий. Об этом действующий глава Соединенных Штатов сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Обама был президентом во время всей этой истории с вмешательством, или, как бы вы там это назвали, с россиянами и, возможно, с другими», — приводит его слова ТАСС.

При этом Дональд Трамп отметил, что Барак Обама был осведомлен о подобном сценарии. «Он был предупрежден и ничего не сделал. Это еще хуже», — заключил американский лидер.

О бездействии предыдущего президента США при попытках других стран вмешаться в президентские выборы 2016 года республиканец уже писал в Twitter. В Кремле неоднократно заявляли, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы о вмешательстве в выборы являются бездоказательными.