Гейтс дал показания против экс-главы штаба Трампа Манафорта

Бывший советник президента США Дональда Трампа Ричард Гейтс дал показания против второго фигуранта «российского дела», экс-главы предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы федерального суда округа Колумбия.

Как ранее писал портал iz.ru, экс-советник Дональда Трампа признал себя виновным в сговоре против США и уклонении от уплаты налогов от суммы в $30 млн.

Ричард Гейтс подчеркивает, что действовал либо в сговоре с Полом Манафортом, либо выполнял его указания. По словам бывшего советника президента США, в период с 2008 по 2014 год при его содействии экс-глава штаба республиканца получил переводы на миллионы долларов, которые скрыл при выплате налогов.

Обвиняемый признал, что вступил в сговор с Полом Манафортом для лоббирования в США интересов Украины и Партии регионов экс-президента республики Виктора Януковича. В этой деятельности также участвовали бывшие высокопоставленные политики из стран Европы. Фигуранты дела руководили в США лоббистскими организациями, которые пытались повлиять на отношение конгрессменов к выборам на Украине и тюремному заключению лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Кроме того, Ричард Гейтс признался, что он и Пол Манафорт неоднократно предоставляли американским ведомствам ложную информацию, скрывая факт ведения лоббистской деятельности в США.