Прямой эфир

Гейтс дал показания против экс-главы штаба Трампа Манафорта

0
Фото: REUTERS/James Lawler Duggan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший советник президента США Дональда Трампа Ричард Гейтс дал показания против второго фигуранта «российского дела», экс-главы предвыборного штаба республиканца Пола Манафорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы федерального суда округа Колумбия.

Как ранее писал портал iz.ru, экс-советник Дональда Трампа признал себя виновным в сговоре против США и уклонении от уплаты налогов от суммы в $30 млн.

Американское «вторжение»
В России подготовлен доклад о механизмах вмешательства Вашингтона в президентские выборы

Ричард Гейтс подчеркивает, что действовал либо в сговоре с Полом Манафортом, либо выполнял его указания. По словам бывшего советника президента США, в период с 2008 по 2014 год при его содействии экс-глава штаба республиканца получил переводы на миллионы долларов, которые скрыл при выплате налогов.

Обвиняемый признал, что вступил в сговор с Полом Манафортом для лоббирования в США интересов Украины и Партии регионов экс-президента республики Виктора Януковича. В этой деятельности также участвовали бывшие высокопоставленные политики из стран Европы. Фигуранты дела руководили в США лоббистскими организациями, которые пытались повлиять на отношение конгрессменов к выборам на Украине и тюремному заключению лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Кроме того, Ричард Гейтс признался, что он и Пол Манафорт неоднократно предоставляли американским ведомствам ложную информацию, скрывая факт ведения лоббистской деятельности в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Манафорт отказался признать вину по новым обвинениям Мюллера
Манафорта обвинили в найме политиков ЕС для лоббирования интересов Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017