Экс-советник Трампа Гейтс признал себя виновным в заговоре

Экс-советник Дональда Трампа во время избирательной кампании в США 2016 года Ричард Гейтс признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и сговоре против США, сообщает Reuters.

Ему грозит тюремное заключение на срок от 57 до 71 месяца. Дата начала разбирательства по данному делу пока не назначена.

Гейтс является деловым партнером главы штаба Трампа и фигуранта «российского дела» Пола Манафорта, которого обвиняют по нескольким пунктам, в частности, в легализации более $30 млн и неуплате налога с этого дохода.

Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, который, в частности, занимается делом о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.