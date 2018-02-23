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Экс-советник Трампа Гейтс признал себя виновным в заговоре

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Экс-советник Дональда Трампа во время избирательной кампании в США 2016 года Ричард Гейтс признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и сговоре против США, сообщает Reuters

Ему грозит тюремное заключение на срок от 57 до 71 месяца. Дата начала разбирательства по данному делу пока не назначена.

Гейтс является деловым партнером главы штаба Трампа и фигуранта «российского дела» Пола Манафорта, которого обвиняют по нескольким пунктам, в частности, в легализации более $30 млн и неуплате налога с этого дохода.

Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, который, в частности, занимается делом о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.

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