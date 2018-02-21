Рябков предостерег фигурантов «списка Мюллера» от выезда за рубеж

Российским гражданам, которых в США обвинили во вмешательстве в американские выборы, опасно покидать пределы страны. Об этом заявил в среду, 21 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его мнению, это касается не только стран, имеющих соглашение о выдаче с США.

«Мы знаем немало случаев, когда соответствующие американские структуры не гнушались прямыми похищениями наших соотечественников, если у этих структур были к ним те или иные претензии», — цитирует его ТАСС.

16 февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Вашингтон требует их экстрадиции для суда.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения против россиян, заявив, что члены его предвыборного штаба не делали ничего плохого, а обвинения со стороны минюста доказывают, что сговора с Россией не было.

Кремль неоднократно отвергал все обвинения в оказании влияния на выборы президента США.