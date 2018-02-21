Прямой эфир

Рябков предостерег фигурантов «списка Мюллера» от выезда за рубеж

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российским гражданам, которых в США обвинили во вмешательстве в американские выборы, опасно покидать пределы страны. Об этом заявил в среду, 21 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его мнению, это касается не только стран, имеющих соглашение о выдаче с США.

«Мы во вред себе действовать не будем»
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков — о способах вывода российско-американских отношений из тупика и шансах сохранить ядерную сделку с Ираном

«Мы знаем немало случаев, когда соответствующие американские структуры не гнушались прямыми похищениями наших соотечественников, если у этих структур были к ним те или иные претензии», — цитирует его ТАСС.

16 февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Вашингтон требует их экстрадиции для суда.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения против россиян, заявив, что члены его предвыборного штаба не делали ничего плохого, а обвинения со стороны минюста доказывают, что сговора с Россией не было.

Кремль неоднократно отвергал все обвинения в оказании влияния на выборы президента США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рябков планирует обсудить с замгоссекретаря США контроль над вооружениями
РФ допускает ответ на санкции против россиян из «списка Мюллера»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017