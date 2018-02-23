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Суд отказался выпустить Манафорта из-под домашнего ареста

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patrick Fallon
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Федеральный суд США отклонил просьбу обвиняемого по «российскому делу» экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта отменить ему домашний арест. Об этом говорится в протоколе судебного заседания.

«Отклонить без права на обжалование обращение обвиняемого Манафорта», — приводит «РИА Новости» слова судьи.

В своем обращении Пол Манафорт просил изменить ему меру пресечения и условия залога, но суд заключил, что домашний арест необходим для обеспечения необходимых мер безопасности по содержанию обвиняемого.

Бывшего помощника американского лидера обвиняют по 12 пунктам, которые включают отмывание денег и отсутствие регистрации в качестве иноагента при лоббировании интересов иностранного правительства.

Ранее портал iz.ru писал, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование по делу приписываемого Москве вмешательства в президентские выборы в США, выдвинул новые обвинения в адрес Пола Манафорта.

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