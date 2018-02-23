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Манафорт отказался признать вину по новым обвинениям Мюллера

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patrick Fallon
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Фигурант «российского дела», экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт отказался признать вину по новым пунктам обвинения, предъявленным ему 22 февраля спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом говорится в заявлении адвоката подсудимого Джейсона Малони.

«Пол Манафорт не виновен в обвинениях, изложенных в заключении. Он уверен, что будет оправдан по всем пунктам. Новые обвинения против Манафорта в очередной раз не имеют ничего общего с Россией и сговором/вмешательством в [американские] выборы в 2016 году», — приводит ТАСС выдержку из заявления.

Обвиняемый также выразил уверенность, что суд оправдает его и компенсирует нарушения его конституционных прав.

Первые обвинения по делу о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы были предъявлены экс-помощнику Дональда Трампа 30 октября 2017 года. Ему и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу вменяются отмывание денег и нарушение закона об иноагентах при лоббировании интересов украинского правительства и Партии регионов Виктора Януковича.

Как писал портал iz.ru, Роберт Мюллер выдвинул новые обвинения в отношении Пола Манафорта 22 февраля. Суд также повторно отказался выпустить фигуранта дела из-под домашнего ареста.

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