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Манафорта обвинили в найме политиков ЕС для лоббирования интересов Украины

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в передаче больших денежных сумм высокопоставленным европейским политикам от имени украинской Партии регионов в 2012 году.

Запрет на публикацию нового обвинительного заключения, предъявленного бывшему помощнику республиканца 22 февраля, был снят на следующий день, пишет «РИА Новости».

Как утверждает спецпрокурор, Пол Манафорт рассчитывал, что таким образом политики займут проукраинскую позицию, и нанимал их, чтобы они вели лоббистскую деятельность в США. Согласно заключению, на эти цели глава предвыборного штаба потратил не менее €2 млн.

Портал iz.ru писал, что Пол Манафорт не признал свою вину по новым заключениям Роберта Мюллера. Ранее экс-помощника Дональда Трампа обвиняли в том, что он совместно со своим партнером Ричардом Гейтсом отмывал деньги и нарушил законодательство об иноагентах. Позже последний признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и сговоре против США.

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