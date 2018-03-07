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Трамп не тревожится из-за возможного вмешательства РФ в выборы в ноябре

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не тревожится по поводу возможного вмешательства России в запланированные на ноябрь промежуточные выборы в конгресс.

Такую позицию он изложил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

«Мы не допустим этого. Мы проводим глубокое изучение. Думаю, мы выступим с очень серьезными предложениями по выборам 2018 года. Полагаю, мы очень хорошо проведем выборы 2018 года», — цитирует его ТАСС.

При этом Трамп высказал мнение, что Россия и, «возможно, другие страны и лица» вмешались в президентские выборы в США в 2016 году, но это никак не повлияло на их итоги.

Вместе с тем президент США выразил уверенность в том, что Республиканская партия покажет хорошие результаты на выборах в конгресс, в особенности благодаря проведенной налоговой реформе, экономическому росту и созданию рабочих мест.

Ранее 6 марта директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия якобы попытается усилить социально-политические трения в США на фоне выборов.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились сразу после проигрыша представителя Демократической партии Хиллари Клинтон и победы республиканца Дональда Трампа. Кремль неоднократно называл подобные высказывания абсурдными и голословными, отмечая, что Вашингтон не представляет никаких доказательств.

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