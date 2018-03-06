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Спецпрокурор Мюллер запросил у Трампа письма с ноября 2015 года

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Фото: Global Look Press/ZUMA/James Berglie
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Cпецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о «российском вмешательстве» в американские выборы, затребовал документацию, которая касается лично президента США Дональда Трампа, а также ряда его нынешних и бывших соратников.

Об этом сообщил телеканал NBC, в распоряжении которого имеется копия соответствующей повестки.

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Речь идет о журнале с телефонными звонками, электронных письмах и других рабочих бумагах команды Трампа, начиная с 1 ноября 2015 года. За четыре месяца до этой даты бизнесмен объявил о своей готовности принять участие в президентской гонке.

Проверка коснется в общей сложности 10 человек, в том числе самого Трампа, его личного адвоката, бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафoрта, его заместителя Рика Гейтса и других сотрудников штаба. Большинство уже перестали работать на Трампа или Белый дом.

4 марта Мюллер заявил, что власти ОАЭ могли оказывать финансовую поддержку предвыборному штабу кандидата в президенты США Дональда Трампа для получения влияния на Вашингтон.

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