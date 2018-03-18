Прямой эфир

В Нью-Йорке прошел грандиозный парад в честь Дня святого Патрика

0
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нью-Йорке около 150 тыс. человек приняли участие в параде по случаю Дня святого Патрика – покровителя Ирландии.

Под звуки волынок участники парада, облаченные в зеленые цвета, пронесли флаги двух стран.

Среди толпы были замечены мэр американского мегаполиса Билл де Блазио, начальник местной полиции, а также губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо. Почетным гостем стал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Мероприятия по случаю Дня святого Патрика прошли 17 марта и в других городах США. Шествия, в частности, состоялись в Саванне, Бостоне, Сэтле, Питтсбурге.

В Чикаго в честь праздника на несколько часов главную городскую реку окрасили в зеленый цвет. Этой традиции уже 50 лет.

В 2017 году президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии по случаю праздника перепутал ирландскую пословицу со стихом поэта из Нигерии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль ирландского кино пройдет в Москве в марте
Подсветку Эйфелевой башни изменили в поддержку прав женщин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017