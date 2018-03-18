В Нью-Йорке прошел грандиозный парад в честь Дня святого Патрика
В Нью-Йорке около 150 тыс. человек приняли участие в параде по случаю Дня святого Патрика – покровителя Ирландии.
Под звуки волынок участники парада, облаченные в зеленые цвета, пронесли флаги двух стран.
Среди толпы были замечены мэр американского мегаполиса Билл де Блазио, начальник местной полиции, а также губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо. Почетным гостем стал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
Мероприятия по случаю Дня святого Патрика прошли 17 марта и в других городах США. Шествия, в частности, состоялись в Саванне, Бостоне, Сэтле, Питтсбурге.
В Чикаго в честь праздника на несколько часов главную городскую реку окрасили в зеленый цвет. Этой традиции уже 50 лет.
В 2017 году президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии по случаю праздника перепутал ирландскую пословицу со стихом поэта из Нигерии.