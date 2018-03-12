Фестиваль ирландского кино пройдет в Москве в марте

В Москве с 14 по 25 марта пройдет XI фестиваль ирландского кино. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля кинотеатр «Октябрь» покажет картины, связанные темой изгоев и скитальцев. Действие в кинолентах разворачивается не только на кельтских ландшафтах, но и в других странах, городах и даже в космосе. Откроет фестиваль картина «Моди» режиссера Эшлин Уолш. В 2018 году фильм был номинирован на премию «Оскар», роли в нем исполнили Салли Хокинск и Итан Хоук, сыгравшие двух замкнутых людей, переполненных скрытыми от внешнего мира эмоциями, сообщает сетевое издание m24.ru.

Кроме того, на фестивале состоится премьера мультфильма «Добытчица» Анджелины Джоли, выступившей в качестве продюсера проекта. Картина была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар» в этом году. Действие истории происходит в Афганистане, где маленькая девочка Парвана храбро защищает свою семью. Номинированный на премию «Оскар» продюсер Пол Янг лично представит в столице фильм «Песнь моря». Сборник короткометражной анимации студии Brown Bag Film представит сценарист и режиссер получасового мультипликационного фильма «Рождество Анжелы» Дэмиен О’Коннор. Помимо этого, гости фестиваля ирландского кино в столице смогут увидеть и другие фильмы, после некоторых сеансов смогут поучаствовать в беседах с создателями кино.

Ранее портал iz.ru сообщал, что у обладательницы «Оскара» за лучшую женскую роль украли статуэтку.