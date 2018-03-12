Прямой эфир

Фестиваль ирландского кино пройдет в Москве в марте

0
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ruа
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве с 14 по 25 марта пройдет XI фестиваль ирландского кино. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля кинотеатр «Октябрь» покажет картины, связанные темой изгоев и скитальцев. Действие в кинолентах разворачивается не только на кельтских ландшафтах, но и в других странах, городах и даже в космосе. Откроет фестиваль картина «Моди» режиссера Эшлин Уолш. В 2018 году фильм был номинирован на премию «Оскар», роли в нем исполнили Салли Хокинск и Итан Хоук, сыгравшие двух замкнутых людей, переполненных скрытыми от внешнего мира эмоциями, сообщает сетевое издание m24.ru.

Кроме того, на фестивале состоится премьера мультфильма «Добытчица» Анджелины Джоли, выступившей в качестве продюсера проекта. Картина была номинирована на «Золотой глобус» и «Оскар» в этом году. Действие истории происходит в Афганистане, где маленькая девочка Парвана храбро защищает свою семью. Номинированный на премию «Оскар» продюсер Пол Янг лично представит в столице фильм «Песнь моря». Сборник короткометражной анимации студии Brown Bag Film представит сценарист и режиссер получасового мультипликационного фильма «Рождество Анжелы» Дэмиен О’Коннор. Помимо этого, гости фестиваля ирландского кино в столице смогут увидеть и другие фильмы, после некоторых сеансов смогут поучаствовать в беседах с создателями кино.

Ранее портал iz.ru сообщал, что у обладательницы «Оскара» за лучшую женскую роль украли статуэтку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ опубликовали лучшие кадры в истории кино
Рейтинг «Оскара» в этом году оказался самым низким в истории кинопремии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017