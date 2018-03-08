СМИ опубликовали лучшие кадры в истории кино

В интернете опубликовали видеозапись с лучшими кадрами в истории кино, снятые с помощью увеличительных линз, пишет телеканал «Звезда».

Видеоролик был опубликован порталом Mashable, в нем были использованы кадры их четырех фильмов.

Создатели ролика выделили эпизод из фильма «Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина, снятый в 1962 году с помощью телеобъектива. В сцене главный герой в исполнении британского актера Питера О’Тула видит приближающегося всадника.

В ролик также вошел отрывок из картины Вонга Кар-Вайя «Падшие ангелы», вышедший на экраны в 1995 году. Создали видео выбрали сцену из фильма, в которой лицо героини снято с помощью широкоугольной камеры крупным планом.

Также была использована сцена из фильма Стэнли Кубрика «Барри Линдон» 1975 года, в которой с помощью зума для уменьшения масштаба создается впечатление беспомощности персонажа. В ролик также включили отрывок из фильма «Выпускник», снятого в 1967 году Майком Николсом. На выбранной сцене сменяется фокус, чтобы зритель мог переключить внимание с одной героини на другую.