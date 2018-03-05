90-й «Оскар» принял «Форму воды»

Главным сюрпризом 90-й церемонии премии «Оскар» оказалось то, что никаких сюрпризов не произошло, — практически во всех номинациях победили очевидные фавориты. Лишь борьба за звание лучшего фильма имела слабую интригу, которая разрешилась показательным триумфом сверхактуальной «Формы воды» Гильермо дель Торо (всего четыре победы из 13 номинаций).

По внешнему виду, это романтическое ретро о любви уборщицы и человека-амфибии, а на деле — метафорическая ода эмансипации, предрекающая торжество всех униженных и оскорбленных. В сущности, весь «Оскар» прошел под знаком устранения всевозможных несправедливостей.

Одним из главных героев премии стал человек, которого в этот зал не пригласили и даже старались не называть по имени. Харви Вайнштейн, один из самых успешных продюсеров в истории «Оскара», после волны обвинений в сексуальных домогательствах в одночасье превратился в изгоя. Его компания ушла с молотка, начатые проекты заморожены, уже снятое кино или лежит на полке («Война токов»), или показательно пролетает мимо всех наград («Ветреная река»). Тем не менее влияние Вайнштейна на индустрию велико как никогда. Он уже не человек, а символ, презираемый всеми антигерой вчерашнего Голливуда с его шовинизмом, двойными стандартами и круговой порукой.

Нынешний «Оскар» — это презентация Голливуда завтрашнего дня, где все проблемы если еще не решены, то, по крайней мере, названы и ждут своего часа. Уже несколько лет киноакадемия активно борется с расовой дискриминацией, что отразилось на наградном списке и этого года. Например, сразу четыре номинации (включая главную) получил инди-хоррор «Прочь!» Джордана Пила, вскрывающий неизжитый бытовой расизм американской глубинки. В итоге Пил взял приз за оригинальный сценарий, который ранее еще ни один афроамериканец не получал. Далее, практически прописался в номинации за лучшую мужскую роль Дензел Вашингтон, уже дважды лауреат «Оскара».

В этом году его обошел на повороте Гэри Олдман («Темные времена»), а значит, с еще одной постыдной дискриминацией (актеру упорно не давали приза) покончено. Это первая статуэтка культового артиста, и хотя, возможно, выдана за общие заслуги, лучше уж сейчас, чем никогда. В номинации за второй план наконец получил «Оскар» Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), и здесь вопросов нет никаких — однозначно, лучшая роль в карьере. Заслуженно обошли конкуренток и женщины. Фрэнсис МакДорманд (те же «Три билборда…») спустя 21 год во второй раз получила «Оскар» как лучшая актриса. Эллисон Дженни («Тоня против всех») номинировалась в первый раз, и сразу — успех (лучшая женская роль второго плана).

На церемонии со сцены часто говорили о гендерной дискриминации, и понятно почему. Грета Гервиг («Леди Бёрд») стала первой за восемь лет женщиной, номинированной в категории «Режиссура», и всего лишь пятой за всю 90-летнюю историю премии. Победить смогла только Кэтрин Бигелоу — в 2010 году с «Повелителем бури». Сегодня лучшим режиссером признали мексиканца Гильермо дель Торо, и его победа подтверждает другую тенденцию Голливуда как индустрии, где важен только талант, а не национальность. Чуть ранее два года подряд (в 2015-м и 2016-м) в этой номинации побеждал другой мексиканец — Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Кроме того, Голливуд активно борется и с эйджизмом. 22-летний Тимоти Шаламе стал самым молодым номинантом в категории «Лучшая мужская роль» за последние 80 лет, а 89-летний сценарист Джеймс Айвори — и вовсе старейшим лауреатом в истории (оба — за фильм «Зови меня своим именем»). Наконец, с 14-й попытки «Оскар» получил великий оператор Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049»).

Андрей Звягинцев, чья «Нелюбовь» представляла Россию в «иностранной» номинации, участвует в оскаровской гонке всего во второй раз, поэтому пока остался без наград. «Фантастическая женщина», чилийская драма про транссексуала, показалась академикам более достойной награды.