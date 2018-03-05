Кругом вода

Юбилейная, 90-я, церемония вручения премии «Оскар», как и в прошлом году, преподнесла сюрприз. Лидировавшая абсолютно по всем опросам и котировкам психологическая драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» уступила главный приз романтическому фэнтези Гильермо дель Торо «Форма воды». Портал iz.ru разбирался, что случилось и что это может значить.

Сюжеты, интриги

Девять лет назад количество номинантов на главный «Оскар» — за лучший фильм — увеличилось с пяти до девяти, что парадоксальным образом уменьшило количество недовольных: получить хотя бы выдвижение всё же лучше, чем не получить ничего. Правда, выросло количество откровенного проходняка (кто вспомнит — а главное, сядет пересматривать — таких претендентов последнего времени, как «Ограды», «Комната», «Потомки» или «Зимняя кость»), но это уже проблемы кинокритиков.

В этом году подборка ровной опять не получилась, зато нашлось место всякому жанру: и военной драме, и фильму-бенефису, и трогательной трагикомедии воспитания («Леди Бёрд»), и фестивальному артхаусу на гомосексуальную тему («Зови меня своим именем» итальянца Луки Гуаданьино, любимца всеобщей любимицы Тильды Суинтон), и Спилбергу, и Полу Томасу Андерсону, и даже — впервые со времен «Изгоняющего дьявола» — хоррору. Было, однако, понятно, что все эти фильмы взяты в главную номинацию, как хоббит Бильбо в экспедицию гномов — для общего ровного счета. С самого начала в гонке было два фаворита, причем один безусловный: букмекеры ставили на «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (для краткости — 3ББ) Мартина Макдоны из расчета 11:10. «Форма воды» Гильермо дель Торо котировалась пониже, но всё равно с громадным отрывом от остальных претендентов — как, впрочем, и от 3ББ. Точно так же статистками выглядели и все соперницы Фрэнсис Макдорманд в категории «Лучшая актриса» — кое-какие конторы вечером 4 марта просто перестали принимать ставки на то, что звезда «Трех билбордов» уйдет со сцены со статуэткой.

оскар_1 Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фото: Global Look Press/Fox Searchlight Pictures

Правда, в прошлом году букмекеры (и ставившие по их совету на «Ла-Ла Ленд») оконфузились, но предположить повторение этого сюжета было крайне сложно. Ведь раньше члены академии традиционно не любили быть в центре внимания даже микроскопических скандалов. Как выяснилось сегодня ночью, ставка на это не сработала совершенно — может быть, из-за притока (точнее, потока) свежей крови, перелитой недавно в этот престижный клуб.

Остальных интриг по большому счету было четыре. (Вернее, пять, но пятая носила локальный характер и заключалась, разумеется, в том, получит ли «Оскара» Звягинцев. Букмекеры в «Нелюбовь» верили не слишком, 13:1, — и не ошиблись). Сколько всё же в итоге получит «Форма воды», собравшая неприлично большое число номинаций — 13. Получит ли что-нибудь существенное «Дюнкерк» Кристофера Нолана, а вместе с ним — классический большой стиль Голливуда. Получит ли вообще что-нибудь «Прочь», тот самый хоррор, сам факт попадания которого в номинанты вызывает неподдельное изумление (и дело вовсе не в жанре). И, наконец, осмелятся ли академики не дать статуэтку оператору Роджеру Дикинсу, выдвинутому в 14-й (!) раз, но ни разу не побеждавшему.

Почему всё же не «Три билборда»?

А вот почему.

Для начала забудем про художественные достоинства. Лично автору этого текста (как, вероятно, и многим) «Билборды» нравятся куда больше, чем «Форма», но нужно признать, что первое не безусловный шедевр, а второе — не провальная безделица, чтобы говорить о какой-то вопиющей несправедливости.

оскар_2 Кадр из фильма «Форма воды» Фото: Global Look Press/Fox Searchlight Pictures

Во-вторых, оставим в покое логику некоторые комментаторов, сводящуюся к тому, что дель Торо ловко насытил свой фильм политически корректными штампами — «холодная война», «однополая любовь», «преодоление ксенофобии» — и на том выехал. В 2018 году совсем игнорировать подобные вещи, конечно, чревато, но манипулировать только ими — уже абсолютно недостаточно. (Хотя, надо признать, в 3ББ толерантность не ночевала, пытки чернокожих в полиции являются здесь предметом довольно-таки плоских шуток, а персонажи-афроамериканцы выглядят абсолютно необязательными ни для коллизии, ни для интриги).

Но дело, повторимся, не в искусстве и не в политике. Дело, судя по всему, в экономике.

На текущий момент семь из десяти наиболее коммерчески успешных фильмов всех времен сняты после 2011 года, года, когда с выходом «Игры престолов» началась самая страшная война в истории индустрии развлечений. То есть формально голливудским мейджорам беспокоится не о чем — одна только вселенная Marvel принесла в кассу почти 15 млрд. Но в бухгалтерии важны не дебит и кредит, а сальдо. И тут уже начинаются сложности.

Бюджет блокбастера средней руки давно перевалил за 100 млн — и да, HBO столько же тратит на сезон «Игры престолов», но они такие практически одни; в среднем же расходы даже на топовый сериал гораздо меньше. Очевидно, что тратиться на полный метр придется всё щедрее, а результаты будут всё менее предсказуемыми. Кроме того, перед киностудиями в полный рост встает проблема жанрового разнообразия, помноженная на естественные ограничения хронометража. Детектив, мелодрама, исторический эпос, фэнтези — да почти всё что угодно теперь гораздо лучше потребляется в собственной гостиной, особенно если история длится часов 12, а качественной разницы с фильмом, идущим в кинотеатре, практически нет.

Конечно, остаются условные «звездные войны». Но запирать себя в жанровую клетку в Голливуде явно не хотят. И лихорадочно пытаются нащупать ту почву, на которой можно снимать фильмы, не стоящие, как трансфер Неймара в «Пари Сен-Жермен», и при этом способные оторвать зрителей от персональных экранов.

оскар_3 Режиссер Гильермо дель Торо «Форма воды» Фото: REUTERS/Mike Blake

Вот почему, по всей видимости, победила «Форма воды». 3ББ при всех его достоинствах — кино стилистически всё же очень традиционное. А дель Торо с большей или меньшей неуклюжестью пытается балансировать между чистым развлечением и разговором о серьезных вещах, абсорбирует жанры, ищет если не новый киноязык, то какие-то новые акценты. Сигнал, что идущие по этому пути режиссеры могут рассчитывать на благосклонность как продюсеров, так и академиков, подан недвусмысленный.

Что ещё любопытного?

Роджеру Дикинсу премию наконец дали — и не по сумме заслуг, а вполне по делу, ибо как к новому «Бегущему по лезвию» не относись, снят он просто изумительно.

Никаких сенсаций не принесли актерские номинации. Компанию Фрэнсис Макдорманд как лучшей актрисе составил ее партнер по 3ББ Сэм Рокуэлл как лучший актер второго плана. Звезда «Западного крыла» Эллисон Дженни отлично сыграла в вообще нерядовом фильме «Тоня против всех» и заслуженно получила приз за второстепенную женскую роль. Ну а Гэри Олдман согласился на ежедневные пятичасовые мучения в гримерной «Темных времен» — поверхностного и посредственного фильма о Черчилле в 1940 году — явно только с прицелом на «Оскар». (Гримерам во главе с великим японцем Кадзухиро Цудзи тоже, кстати, дали).

оскар_3 Джордан Пил получает «Оскар» за лучший оригинальный сценарий для фильма «Прочь» Фото: REUTERS/Lucas Jackson

Самым неожиданным — и, пожалуй, неожиданно неприятным — стал «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Дело даже не в том, что «Прочь» — фильм слабый, скучный даже для суетливого по самой своей природе жанра «комедийного хоррора». Но если уж стояла задача любой ценой избежать нападок идиотов, высчитывающих процент афроамериканцев среди победителей, можно было дать «Прочь» любую другую второстепенную статуэтку, а не позориться именно с этой номинацией, где присутствовали все те же «Три билборда», едва ли не самый драматургически сильный сценарий со времен «Харви Милка».

Остальные решения академии, напротив, поражают своей хирургической аккуратностью. «Форму воды» не стали осыпать наградами (хотя дель Торо дали и вторую важнейшую номинацию — режиссерскую), традиционно нелюбимый академией Пол Томас Андерсон опять ушел практически ни с чем, а пафосный «Дюнкерк» отметили только за звук и монтаж — но полмиллиарда сборов, вероятно, позволят его создателям как-то это пережить. А вот кого откровенно жаль, так это «Леди Бёрд», очень симпатичный и неглупый фильм, получивший пять номинаций — и ни в одной не выигравший. Но здесь уже стечение обстоятельств — на всех просто не хватило.

оскар_3 «Оскар» за лучший иностранный фильм — «Фантастическая женщина» Фото: Global Look Press/Matt Sayles

Что до «Нелюбви», то премия за лучший иностранный фильм — традиционно самая политизированная, вернее, социализированная. Поэтому конкурентов у «Фантастической женщины», чилийской драмы о трансгендере (да еще с настоящим трансгендером в главной роли) быть не могло по определению. Впрочем, чтобы русские на 90-м «Оскаре» не слишком скучали, академия наградила документальный фильм Брайана Фогеля «Икар», главный герой которого — всероссийский любимец, автор популярных порнографических рассказов Григорий Родченков.