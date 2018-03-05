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Режиссер Гильермо дель Торо получил «Оскар» за фильм «Форма воды»

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Форма воды». Об этом сообщает «РИА Новости».

Действие в фильме «Форма воды» разворачивается в США в 1960-х годах в эпоху холодной войны. Главной героиней картины является немая уборщица Элиза, которая работает в тайной правительственной лаборатории. Жизнь женщины меняется после того, когда она узнает о секретном эксперименте, где лаборанты проводят опыты над человеком-амфибией.

Помимо Гильермо дель Торо в номинации «Лучший режиссер» были представлены кандидатуры Пола Томаса Андерсона («Призрачная нить»), Греты Гервиг («Леди Берд»), Кристофера Нолана («Дюнкерк») и Джордана Пила («Прочь»).

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