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Картина «Форма воды» дель Торо стала лучшим фильмом года

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Картина «Форма воды» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо получила премию «Оскар» как лучший фильм года. Об этом говорится в микроблоге американской киноакадемии в социальной сети Twitter.

 

Режиссер фильма также стал обладателем премии как лучший режиссер. В номинации «Лучший фильм» были также представлены картины «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Дюнкерк», «Секретное досье», «Леди Берд», «Прочь», «Зови меня своим именем».

Картина «Форма воды» рассказывает историю немой уборщицы Элизы, которая работает в тайной правительственной лаборатории. Действие фильма происходит в 1960-е годы в США.

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