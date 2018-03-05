Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль

Американская актриса Фрэнсис Макдорманд получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Девяностая церемония вручения кинопремии проходила вечером 4 марта в лос-анджелесском театре Dolby Theatre, трансляцию вел телеканал ABC.

Фрэнсис Макдорманд в своей карьере получает «Оскар» уже второй раз, в 1997 году она была удостоена престижной награды за роль в фильме «Фарго». Помимо нее на премию «Лучшая женская роль» были номинированы актрисы Салли Хокинс («Форма воды»), Марго Робби («Тоня против всех»), Сирша Ронан («Леди Берд») и Мерил Стрип («Секретное досье»).

Ранее портал iz.ru писал, что мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Форма воды».