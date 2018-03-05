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Эллисон Дженни получила «Оскар» за лучшую роль второго плана

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Актриса Эллисон Дженни получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Тоня против всех».

Эта картина основана на реальных событиях. В ней рассказана история серебряной финалистки чемпионата мира по фигурному катанию Тони Хардинг, которая стала первой американской спортсменкой, которая исполнила на соревнованиях тройной аксель. Эллисон Дженни сыграла мать фигуристки.

Юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

За звание «лучшей актрисы второго плана» боролись также Мэри Джей Блайдж, Лесли Мэнвилл, Октавия Спенсер и Лори Меткаф.

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