Эллисон Дженни получила «Оскар» за лучшую роль второго плана

Актриса Эллисон Дженни получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Тоня против всех».

Эта картина основана на реальных событиях. В ней рассказана история серебряной финалистки чемпионата мира по фигурному катанию Тони Хардинг, которая стала первой американской спортсменкой, которая исполнила на соревнованиях тройной аксель. Эллисон Дженни сыграла мать фигуристки.

Юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

За звание «лучшей актрисы второго плана» боролись также Мэри Джей Блайдж, Лесли Мэнвилл, Октавия Спенсер и Лори Меткаф.