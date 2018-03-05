«Нелюбовь» уступила ленте «Фантастическая женщина» в борьбе за «Оскар»

Чилийская картина «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Вручение юбилейной 90-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» были представлены российская картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, венгерский фильм «О теле и душе» Ильдико Эньеди, шведская лента «Квадрат» Рубена Эстлунда, ливанская картина «Оскорбление» Зиада Дуэри.

Фильм «Фантастическая женщина» рассказывает о героине по имени Марина, которая раньше была мужчиной по имени Даниэль. Марина отправляется со своим возлюбленным в путешествие, во время которого тот погибает. Она становится главной подозреваемой в его гибели, вследствие чего Марине предстоит пройти череду унижений.