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Звезды наденут оранжевые флажки на церемонию вручения премии «Оскар»

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Участники юбилейной 90-й церемонии вручения премии «Оскар» наденут оранжевые флажки.

Таким образом звезды Голливуда намерены привлечь внимание к проблеме свободного ношения огнестрельного оружия в США.

Мероприятие состоится вечером в воскресенье, 4 марта, в Лос-Анджелесе, сообщает РЕН ТВ.

Как писал портал iz.ru, участники 75-й церемонии «Золотого глобуса» оделись во всё черное, чтобы выразить солидарность с участниками движения против домогательств и сексуального насилия.

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