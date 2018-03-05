Звезды наденут оранжевые флажки на церемонию вручения премии «Оскар»

Участники юбилейной 90-й церемонии вручения премии «Оскар» наденут оранжевые флажки.

Таким образом звезды Голливуда намерены привлечь внимание к проблеме свободного ношения огнестрельного оружия в США.

Мероприятие состоится вечером в воскресенье, 4 марта, в Лос-Анджелесе, сообщает РЕН ТВ.

Как писал портал iz.ru, участники 75-й церемонии «Золотого глобуса» оделись во всё черное, чтобы выразить солидарность с участниками движения против домогательств и сексуального насилия.