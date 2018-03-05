Ведущий «Оскара» обещал подарить водный мотоцикл за самую короткую речь
Ведущий церемонии «Оскар» Джимми Киммел пообещал подарить водный мотоцикл лауреату премии, который сможет произнести самую короткую благодарственную речь. Об этом сообщает РИА «Новости».
Киммел отметил, что победители могут говорить о чем угодно, однако ведущий рассчитывает засекать время выступления каждого участника церемонии. Участник выступления, который сможет уложиться в наиболее короткое время, получит водный мотоцикл зеленого цвета стоимостью более $17 тыс. Его на сцене театра «Долби» продемонстрировала британская актриса Хеллен Мюррей.
В ходе церемонии Джимми Киммел во вступительном слове коснулся широко обсуждаемой в области киноиндустрии проблемы сексуального насилия. Он также призвал получателей награды поднимать в своих речах наиболее значимые для общества темы. В частности, Киммел предложил поддержать в запланированном на 23 марта марше подростков, выступающих с требованием ужесточить контроль над оборотом оружия в США.