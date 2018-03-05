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Ведущий «Оскара» обещал подарить водный мотоцикл за самую короткую речь

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Ведущий церемонии «Оскар» Джимми Киммел пообещал подарить водный мотоцикл лауреату премии, который сможет произнести самую короткую благодарственную речь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Киммел отметил, что победители могут говорить о чем угодно, однако ведущий рассчитывает засекать время выступления каждого участника церемонии. Участник выступления, который сможет уложиться в наиболее короткое время, получит водный мотоцикл зеленого цвета стоимостью более $17 тыс. Его на сцене театра «Долби» продемонстрировала британская актриса Хеллен Мюррей.

В ходе церемонии Джимми Киммел во вступительном слове коснулся широко обсуждаемой в области киноиндустрии проблемы сексуального насилия. Он также призвал получателей награды поднимать в своих речах наиболее значимые для общества темы. В частности, Киммел предложил поддержать в запланированном на 23 марта марше подростков, выступающих с требованием ужесточить контроль над оборотом оружия в США.

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