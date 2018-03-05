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Мультфильм «Тайна Коко» завоевал «Оскар»

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Анимационная лента «Тайна Коко» завоевала премию «Оскар» в номинации «Лучший мультфильм».

Картина студии Pixar рассказывает о приключениях мексиканского мальчика, который втайне мечтает стать музыкантом и однажды волшебным образом оказывается в Мире Мертвых.

Юбилейная 90-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в Лос-Анджелесе в воскресенье, 4 марта.

За звание «Лучший анимационный фильм» также боролись ленты «Фердинанд», «Босс-молокосос», «Добытчица» и «Ван Гог. С любовью, Винсент».

В номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» победу одержала картина «Дорогой баскетбол».

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