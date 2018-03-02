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«Золотая» статуя Вайнштейна появилась в Голливуде

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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«Золотая» статуя режиссера Харви Вайнштейна появилась в Голливуде, в преддверье проведения 90-й церемонии вручения премии «Оскар».

Окрашенный в золотой цвет, скандально известный продюсер изображен сидящем в халате на софе. Статуя установлена на Ла Бреа-авеню (La Brea Avenue), сообщает журнал Hollywood reporter.

Один из авторов скульптуры Джошуа «Джинджер» Монро известен установкой в августе 2016 года статуи обнаженного Дональда Трампа в ряде городов на западном побережье США.

По его словам, образ сидящего на постели Вайнштейна олицетворяет методы, которые используются в Голливуде могущественными людьми.

«У них есть деньги и власть, чтобы раздавать роли, и они используют это для собственного сексуального удовлетворения, и нет способа лучше, чем делать это с помощью кастингов», – заявил журналу Монро.

В октябре прошлого года газета «Нью-Йорк таймс» по итогам журналистского расследования опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение 30 лет домогался сотрудниц компаний, где он работал.

С обвинениями в адрес продюсера выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

90-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе.

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