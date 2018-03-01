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Страховщики отказались компенсировать судебные издержки Вайнштейну

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Фото: TASS/Curtis Means
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Страховая компания Chubb Indemnity отказалась компенсировать судебные издержки продюсера Харви Вайнштейна.

На сегодняшний день против американца подано 11 исковых жалоб по обвинению в сексуальных домогательствах в суды Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Страховщики направили ходатайство об освобождении компании от ответственности за оплату расходов по защите интересов Вайнштейна от претензий потерпевших.

В документе говорится, что все случаи касаются склонности продюсера «к злонамеренному и вопиющему поведению сексуального насильника», а его страховой полис не распространяется на подобные судебные разбирательства, пишет TMZ.

Адвокаты Вайнштейна теперь пытаются оспорить утверждения страховой фирмы и хотят принудить ее покрыть расходы на рассмотрение минимум одного из исков.

Скандал вокруг продюсера десятков известных фильмов разгорелся в октябре 2017 года после публикации журналистского расследования, в котором говорилось о том, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, где он работал.

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