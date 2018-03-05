«Оскар» на фоне войны полов

Несмотря на свой преклонный возраст, «Оскар», 90-я церемония которого завершилась в Лос-Анджелесе, всё еще молод душой и адекватно реагирует на социальные запросы. Самый на сегодняшний день актуальный, спровоцированный историей Харви Вайнштейна, вызвал к жизни движение Time’s Up — «Время вышло» (то есть хватит хранить молчание и надо честно рассказывать о том, что было). Некоторые из его организаторов были приглашены на церемонию вручения премии Американской киноакадемии, в том числе Сельма Хайек, Эшли Джадд, Аннабелла Шиорра.

Эти жертвы сексуальных домогательств известного продюсера рассказали, что атмосфера в Голливуде резко поменялась и теперь «жизнь невозможно повернуть назад». Под этим лозунгом и прошла церемония, продолжавшаяся меньше трех часов, что большая редкость для оскаровских «профсоюзных собраний». Видимо, сработала угроза ведущего Джимми Киммела выгонять людей со сцены не «вежливой» музыкой, а криком «Прочь» в исполнении героя одноименного фильма Дэниэла Калуи.

Ведущий, естественно, не обошел вниманием Харви Вайнштейна. Посмотрев на статуэтку «Оскара», он заметил, что, по сравнению с Вайнштейном и такими, как он, это просто идеальный парень — «руки не распускает и мужские достоинства прикрывает». Что касается категории времени, то Джимми Киммел придумал, как справиться с проблемой «Время вышло» на самой церемонии. Он попросил будущих оскароносцев быть лаконичными в своих благодарственных речах и не перечислять всех друзей и родных поименно. Тот, чья речь окажется самой короткой, получит в награду водный мотоцикл, который подарила церемонии Хелен Миррен. В ответ на возгласы из зала ведущий уточнил, что актриса к мотоциклу не прилагается. В результате приз получил художник по костюмам фильма «Призрачная нить» Марк Бриджес. Под конец вечера его на специальной тележке вывезли на сцену на этом мотоцикле вместе с Хелен Миррен на пассажирском сиденье.

Самый большой фурор произвела актриса Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Поблагодарив коллег и мужа, она попросила подняться со своих мест всех номинированных женщин, включая первую и единственную на сегодняшний день женщину-оператора Рэйчел Моррисон. И обратилась к мужчинам с призывом предлагать женщинам работу. За 35 лет в киноиндустрии она узнала что-то важное, чем хочет поделиться, подчеркнула актриса. И назвала это «дополнением к контракту о равенстве».

Когда Фрэнсис пришла в комнату прессы, ее первым делом попросили объяснить, что она имела в виду. Она ответила, что у актеров при подписании контракта имеется возможность просить не только о дополнительных льготах для себя. Они также могут потребовать, чтобы съемочная группа состояла из представителей обоих полов и национальных меньшинств. Фрэнсис МакДорманд также заметила, что билборды в фильме, сделанные в красно-черных тонах, напоминают очень впечатлившие ее произведения русского конструктивизма, выставку которого она с мужем посетила в Лондоне.

На фоне происходящей в Голливуде войны полов результаты оскаровской церемонии оказались предсказуемыми. В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» проиграла «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, рассказывающая о проблемах традиционной семьи, и победила чилийская драма «Фантастическая женщина» — история про транссексуала, чью роль исполнила актриса-транссексуал Даниела Вега. А главный приз за лучший фильм достался «Форме воды», истории про специфическую любовь от режиссера Гильермо дель Торо.