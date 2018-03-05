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Режиссер «Икара» посвятил завоеванный «Оскар» Родченкову

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Режиссер документального фильма «Икар» Брайан Фогель посвятил завоеванную премию «Оскар» бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории и информатору WADA Григорию Родченкову. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Фильм «Икар» стал победителем в номинации «Лучший документальный фильм».

«Мы посвящаем эту награду доктору Григорию Родченкову», — цитирует режиссера Variety.

Картина посвящена допинговому скандалу в России.

В данной номинации также были представлены французская лента «Лица, деревни», датско-сирийский фильм о войне «Последние люди в Алеппо» и американская картина «Abacus, достаточно маленький, чтобы посадить», которая затрагивает тему расового неравенства в США.

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