Завершилась церемония вручения премии «Оскар»

В США состоялась 90-я церемония вручения кинопремии «Оскар», ее ведущим второй год подряд был американский комик Джимми Киммел. Традиционно церемония проходила в Лос-Анджелесе в кинотеатре Dolby.

Рекордсменом по количеству выигранных номинаций стал фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Картина была признана лучшим фильмом года, дель Торо стал лучшим режиссером, кроме того, фильм получил статуэтки в номинациях «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая работа художников». Всего картина претендовала на 13 кинонаград.

«Оскара» в номинации лучший актер получил 59-летний актер Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в картине «Темные времена». Фильм посвящен действиям премьер-министра Великобритании в первые месяцы Второй мировой войны.

Лучшей актрисой признали Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Для нее это уже вторая победа в данной номинации. В 1997 году она получила статуэтку за роль в картине братьев Коэн «Фарго».

Эллисон Дженни получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль Лавоны Голден в фильме «Тоня против всех», а в номинации «Лучший актер второго плана» победил Сэм Рокуэлл, сыгравший Джейсона Диксона в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Лучшим мультфильмом стала картина «Тайна Коко» режиссеров Ли Анкрича и Эдриана Молины. Чилийский фильм «Фантастическая женщина» обошел «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и стал победителем в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Джордан Пил получил премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Он выступил режиссером и сценаристом картины «Прочь». Стоит отметить, что Пил стал первым афроамериканцем, получившим премию американской киноакадемии в данной номинации.

Лучшим оператором признали Роджера Дикинса за фильм «Бегущий по лезвию 2049», Дикинс номинировался на данную кинопремию 14 раз. Впервые — в 1995 году за работу в фильме по роману Стивена Кинга «Побег из Шоушенка».

«Дюнкерк» Кристофера Нолана выиграл три номинации из восьми, в которых он был представлен, — «Лучший монтаж», «Лучший звуковой монтаж», «Лучший звук».