Экс-баскетболист Брайант получил «Оскар» за мультфильм о самом себе

Пятикратный чемпион NBA, олимпийский призер Кобе Брайант получил «Оскар» за «Короткометражный анимационный фильм» о самом себе.

Пятиминутная картина «Дорогой Баскетбол» рассказывает о жизни и профессиональной карьере экс-баскетболиста, звезды «Лос-Анджелес Лейкерс».

Мультфильм основан на стихотворении, в котором спортсмен объявил о завершении своей карьеры. Закадровый текст читает сам Брайант, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.