Рейтинг «Оскара» в этом году оказался самым низким в истории кинопремии

Рейтинг церемонии вручения кинопремий «Оскар» американской киноакадемии в этом году оказался наиболее низким в истории. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По данным издания, церемонию посмотрели 26,5 млн человек, что на 19% меньше, чем в 2017 году (34,3 млн зрителей). Отмечается, что она оказалась самой продолжительной трансляцией с 2007 года, и длилась 3 часа 50 минут.

Сообщается, что наибольшее количество зрителей собрала церемония вручения кинонаграды в 2000 году. Тогда аудитория «Оскара» составила более 46,5 млн зрителей.

Главную кинонаграду в этом году получила картина режиссера Гильермо Дель Торо «Форма воды». Кроме того, фильм получил «Оскара» в четырех номинациях. За лучшую мужскую роль был отмечен Гэри Олдман. Обладательницей заветной статуэтки за лучшую женскую роль стала Фрэнсис Макдорманд.