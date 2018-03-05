Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой
Голливудская актриса Эмма Уотсон продемонстрировала свою временную татуировку на вечеринке журнала Vanity Fair, сообщает The Mirror.
Событие состоялось после официальной церемонии вручения премии «Оскар», и, возможно, тату актрисы не привлекло к себе столько внимания, если бы не грамматическая ошибка.
На руке выше запястья у Уотсон нанесена надпись Time's Up — название движения в поддержку женщин, пострадавших от сексуальных домогательств. При этом перед буквой s отсутствует апостроф.
Эмма Уотсон активно борется за права женщин и поддерживает движения против домогательств. Так, в феврале актриса пожертвовала £1 млн в новый фонд по борьбе с сексуальными домогательствами — UK Justice and Equality Fund.