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Эмма Уотсон сделала татуировку с грамматической ошибкой

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Фото: ТАСС/Armando Gallo
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Голливудская актриса Эмма Уотсон продемонстрировала свою временную татуировку на вечеринке журнала Vanity Fair, сообщает The Mirror.

Событие состоялось после официальной церемонии вручения премии «Оскар», и, возможно, тату актрисы не привлекло к себе столько внимания, если бы не грамматическая ошибка.

На руке выше запястья у Уотсон нанесена надпись Time's Up — название движения в поддержку женщин, пострадавших от сексуальных домогательств. При этом перед буквой s отсутствует апостроф.

Эмма Уотсон активно борется за права женщин и поддерживает движения против домогательств. Так, в феврале актриса пожертвовала £1 млн в новый фонд по борьбе с сексуальными домогательствами — UK Justice and Equality Fund.

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